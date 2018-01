Ngayène Sabakh : Une commune de 32 mille habitants sans électricité

Depuis sa création en 1972, la commune de Ngayène Sabakh ne connaît que le noir contrairement aux autres localités de l'arrondissement de Médina Sabakh (département de Nioro).



Ce vendredi, les populations ont battu le macadam pour connaître les avantages d'avoir de l'électricité chez soi. " Nous sommes très fatigués. Ngayène Sabakh est la seule commune qui n'a pas de courant dans tout le département de Nioro. Pour voir des lampadaires qui s'allument la nuit, nous sommes obligés de nous rendre dans les localités environnantes. Et pourtant, nous sommes plus de 31 mille habitants répartis dans 23 villages", déclare un des marcheurs.



Pour les administrés du maire Goumba Gaye, pas question de continuer de vivre dans cette situation. " Ici, nous ne connaissons que des bougies, torches et autres. Notre localité est certes près de la frontière gambienne, mais nous restons quand même des sénégalais qui ont les mêmes droits que ceux qui sont à Dakar ou dans les autres régions", ajoute au téléphone un peu plus tard, un autre frondeur ayant requis l'anonymat.