Motion de censure : le groupe parlementaire de Yewwi compte récidiver

Lors de leur point de presse d’aujourd’hui, Birame Soulèye Diop, Président du groupe parlementaire de Yewwi est revenu de façon plus détaillée sur les causes de l'introduction de la motion de censure à l'assemblée contre le Gouvernement.

Même si elle a été rejetée, la coalition Yewwi compte bel et bien continuer son combat, car pour eux le pouvoir est gangrené par des manipulateurs de tout genre...