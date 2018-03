Mort accidentelle du directeur des ventes de Auchan Sénégal

Le Directeur des ventes de Auchan Sénégal est mort par accident cet après midi sur la route de Saly.

Marc Rufaux était à bord d'une moto de type Quad. C'est en voulant éviter un nid de poule que la moto a dérapé pour terminer sa course dans le décor. Assis derrière au moment de l'accident, sa chute lui a occasionné de multiples fractures et un traumatisme crânien.

Évacué dans une structure sanitaire de Mbour, il succombera à ses blessures trente minutes après.

Marc Rufaux affecté au Sénégal après un séjour en Russie, était considéré par ses employés et collègues comme un grand professionnel qui faisait aussi beaucoup dans le social, notamment en direction des handicapés. Il avait sa maison à Saly et soutenait aussi financièrement le stade de Mbour.

Son épouse et ses enfants qui étaient partis en vacances en France, son pays d'origine, devaient rentrer dimanche prochain.

Son corps est à la morgue de l'hôpital de Mbour en attendant d'être rapatrié en France.