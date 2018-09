Meurtre d’Assane Seck : Les nouveaux développements de l’affaire

Gora Seck est le présumé meurtrier de son père Assane Seck, du nom de ce notable qui a été cruellement assassiné la semaine dernière, au village de Keur Assane dans la commune de Pire. La victime a été inhumée vendredi dernier devant une grande foule, dans la consternation et une grande tristesse. La veille déjà, il y a eu de nouveaux développements avec la garde-à-vue de tous les membres de la famille du défunt y compris ses épouses, ses enfants à l’exception de la femme du présumé tueur. Et juste après l’enterrement, cette dernière a également été interpellée. Notre source renseigne que la Division des Investigations Criminelles (DIC) s’est impliquée dans l’enquête et les soupçons se sont aussitôt orientés vers Gora Seck, fils du défunt. C’est ainsi que son téléphone portable qui a été saisi pour les besoins de l’enquête, a certainement pu livrer quelques secrets et Gora Seck a été gardé à vue. Ce week-end encore, il était entre les mains des gendarmes pour les besoins de l’enquête. Gora Seck sera certainement déféré au parquet de Thiès. Pour l’heure, même si le mobile du crime n’a pas encore été cerné, les populations de Keur Assane sont encore dans la stupéfaction.