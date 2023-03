Médina Gounass: Le Président est arrivé pour la cérémonie officielle du Daaka 2023

Le chef de l’Etat accompagné d’une forte délégation est arrivé à Médina Gounass pour la cérémonie d’ouverture du Daaka de 2023 qui va durer 10 jours. Après sa tournée économique dans la région de Sédhiou, le Président Macky Sall débarque dans la cité religieuse de Médina Gounass avec son ministre de l’intérieur Antoine Félix Diome, de Abdoulaye Daouda Diallo, du ministre Abdoulaye Seydou Sow, de Me Sidiki Kaba, de Matar Bâ, du ministre de l’enseignement supérieur, Moussa Baldé.



A son arrivée, le chef de l’Etat s’est rendu au domicile du Khalife avec qui il est ensuite entré dans la tente abritant la cérémonie de cette édition de la retraite spirituelle initiée par Thierno Mouhamadou Saïdou Bâ depuis 1942.

Après la prière, le chef de l’Etat a participé au « Wazifa » ( séance religieuse où on invoque le nom de Dieu et de son prophète après les prières de Takussan et de Timis). La cérémonie va ensuite débuter avec les discours du Khalife et du président de la République.