Me Seydou Diagne sur le non-lieu de sa cliente Aida Diongue : « C’est l’occasion pour nous de saluer le courage et l’indépendance des magistrats de la CREI dans ce dossier »

Réagissant au non-lieu obtenu par sa cliente Aida Ndiongue, Me Seydou Diagne déclare : «Pour nous, c’est un grand motif de satisfaction, d’abord pour Mme Aïda Ndiongue qui a été victime de ces accusations qui n’étaient pas légères, à savoir 47 milliards d’enrichissement illicite. Heureusement, par la grâce de Dieu et par le soutien de sa famille, de ses avocats et par les prières, Dieu a fait de telle sorte que justice lui a été rendue. Et, c’est l’occasion pour nous de saluer le courage et l’indépendance des magistrats de la CREI dans ce dossier. C’est ce matin (hier), vers midi, qu’elle a notifié la décision. Ses biens lui ont été restitués et elle a eu un non-lieu des chefs de corruption et d’enrichissement illicite, la main levée des saisis conservatoires pratiqués sur les comptes bancaires, ses immeubles et ses bijoux. Mais, je dois préciser que nous ne demandons aucune sorte d’indemnités à qui que ce soit. C’est l’occasion pour nous de remercier les Sénégalais qui l’ont soutenue. Je parle en son nom et elle n’a aucun ressenti- ment ni aucune rancœur contre qui que ce soit, qu'elle soit une personne publique ou privée. »