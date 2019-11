Me El Hadji Diouf sur l’affaire Bougazelli : « il a été placé en garde à vue pour sécuriser l’enquête... mais il s’est bien défendu et il a répondu à toutes les questions... »

Dans une déclaration, Me El Hadji Diouf, avocat de Seydina Fall Bougazelli a confirmé sa garde à vue. Il a d’abord tenu à rectifier certains journalistes qui parlaient de mandat de dépôt en expliquant que la police et la gendarmerie ne peuvent pas placé sous mandat de dépôt. Elles placent en garde à vue en attendant le délai pour déférer au parquet. Pour le cas de son client Bougazelli, Me Diouf de dire « il s’est bien défendu et il a répondu à toutes les questions. Maintenant, il est placé en garde à vue pour sécuriser l’enquête et après cela il sera déférer devant le procureur qui décidera du reste... »