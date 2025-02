Mbour : Aïda Mbodji met en garde les bénéficiaires de ses financements « J’ai commis deux avocats, je n’hésiterai pas à ester en justice contre ceux qui ne rembourseront pas »

Aïda Mbodj, directrice générale de la Délégation Générale à l’Entrepreneuriat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ), a effectué une visite ce jeudi à la cellule de la DER section Mbour, située au centre Abbé David Boilat.



En présence de l’honorable Maguette et de Me Abdoulaye Tall, l’antenne de la DER/FJ de Mbour a réservé un accueil chaleureux à la directrice. Plusieurs regroupements de femmes du département ont pris part à cette rencontre, certaines ayant même exposé leurs produits.



Après avoir salué et remercié l’assemblée, Aïda Mbodj s’est adressée aux membres de l’antenne de Mbour en ces termes : « J’accorde une grande importance à cette antenne. J’ai dit au bureau de cette cellule, lors de la formation à Dakar, que si jamais des jeunes Mbourois continuaient de prendre les pirogues pour émigrer, je les renverrais. »



Pour elle, cette cellule doit être un moyen dissuasif pour mettre un terme à l’émigration clandestine dans la région de la Petite Côte. Elle a ajouté : « L’antenne de Mbour, je l’ai dédiée à la lutte contre l’émigration. »



Toutefois, afin de rétablir la confiance et faciliter l’accès aux financements, Aïda Mbodj a tenu à rassurer les femmes et les jeunes porteurs de projets que la nouvelle direction de la DER/FJ agit avec transparence et impartialité, sans aucune appartenance politique.



« Aujourd’hui, nous finançons sans distinction. La DER/FJ a changé de paradigme. Nous avons adopté une nouvelle démarche », a-t-elle précisé.



En effet, l’implantation de ces nouvelles antennes de la DER/FJ résulte de cette nouvelle approche de territorialisation.



Par ailleurs, la DER a signé un accord de partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale pour intégrer les grands talibés sortant des daaras, afin qu’ils puissent bénéficier d’un accompagnement en termes de formation, de formalisation et de financement.



Aïda Mbodj a également déclaré que la DER a mis en place un plan d’action pour accompagner les étudiants et leur permettre d’intégrer plus tôt le milieu professionnel. Elle est également revenue sur le financement des pêcheurs de Mbour, leur octroyant 30 pirogues en fibre de verre.



En outre, la directrice a invité les jeunes à adopter l’entreprenariat.



Enfin, Aïda Mbodj a mis en garde les bénéficiaires de ses financements : « J’ai engagé deux avocats. Je n’hésiterai pas à ester en justice contre ceux qui ne rembourseront pas. »