Mbao : Le réseau des femmes actives de Mbao forme 15 femmes en management et leadership

Le Réseau des Femmes Actives de Mbao dans le cadre de leurs activités annuelles, a effectué un atelier de Formation sur le Management et le Leadership, offert par le 3FPT pour une durée de six jours (Du 10 au 16 juin 2019) au JCLTIS. Une formation animée par le Cabinet Vallée Consult. Ainsi, quinze membres du réseau Femmes Actives de Mbao ont pu bénéficier de la formation, dont le but est de renforcer la capacité des femmes en outil de Management et d’acquérir des connaissances en leadership. La Cérémonie de Remise des Attestations de fin de Formation a eu lieu ce Dimanche 16 juin 2019 au centre Jcltis de Grand Mbao. À l'issue de la formation les bénéficiaires ont exprimé toute leur satisfaction.