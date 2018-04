Matinée chaude à Gandiaye : Une vingtaine d'élèves ont été blessés, 2 potaches arrêtés puis libérés... 3 gendarmes blessés

On en sait un peu plus sur la manifestation des potaches de Thiomby, Ngothie et Gandiaye. En effet, bloquant ce matin la route nationale numéro 1 pour fustiger les grèves répétitives notées dans l'enseignement, ces derniers en sont venus aux mains avec les gendarmes qui s'étaient mobilisés pour disperser la foule.

Au finish, la marche s'est transformée en véritable intifada avec des séries de jets de pierre. Ainsi, le bilan global a fait état d'une vingtaine de blessés parmi les élèves, ainsi que 2 arrestations. Du côté des gendarmes, le bilan reste inchangé, avec 3 gendarmes blessés par jet de pierre.



Dans la soirée, la situation est revenue à la normale. D'ailleurs, les deux élèves arrêtés, ont été finalement libérés à la suite de la médiation des autorités locales. Mais, la mairie elle s'est complètement métamorphosée du fait du saccage dont elle a fait l'objet ce matin par des potaches " ivres" de reprendre le chemin de l'école.