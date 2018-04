Marche pour la libération de Khalifa Sall : « Nous allons dénoncer les multiples dérives de Macky Sall » (Youssou Mbow)

Pour la libération immédiate de Maire de Dakar Khalifa Ababacar Sall et Barthélémy Dias, le président du mouvement « Rassure », Youssou Mbow, a initié une marche cet après midi. Les partisans et quelques responsables ont répondu à l’appel. Selon lui, désormais tout les vendredi, des marches seront organisées pour dénoncer les nombreuses dérives du président Macky Sall et de son gouvernement. Mais aussi et surtout pour rendre hommage à Khalifa Sall. Ils envisagent même de marcher du ministère de l’intérieur jusqu’au palais de République pour la libération des leurs...