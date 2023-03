Marché Sandaga : les commerçants demandent la libération immédiate des 12 jeunes interpellés.

Les commerçants du marché Sandaga ont tenu une conférence de presse ce lundi 06 mars 2023 pour dénoncer les agissements des autorités sur la question de leur déguerpissement. À cet effet, ils pointent un doigt accusateur vers l’État du Sénégal qui n'a pas su trouver une solution pour régler définitivement leur problème. Selon le directeur exécutif de l'Association des Commerçants et Industriels du Sénégal, Omar Cissé, l’État a les moyens pour leur venir en aide.



Par ailleurs, M. Cissé a demandé la libération immédiate des 12 jeunes arrêtés par les forces de l'ordre lors des manifestations le mardi dernier. "Ces commerçants ont été interpellés injustement. Les forces de l'ordre les ont trouvés devant leur commerce pour les embarquer. Ils n'ont rien fait et ils sont maintenus en prison jusqu'à maintenant. Nous voulons que l’État sache que nous ne sommes pas des voleurs, ni des voyous, mais des Sénégalais qui se battent pour subvenir aux besoins de leurs familles", martèle-t-il.



Ils préviennent qu'ils ne vont plus jamais accepter ce genre de déguerpissement et demandent au chef de l'État d'intervenir.