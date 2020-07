Marché Sandaga : De nouvelles cantines visées dans le plan de réaménagement. (Reportage)

Contre toute attente, de nouvelles cantines feront l’objet d’un transfert imminent dans le cadre de la réfection du marché Sandaga.



Il s’agit des cantines tout autour du centre commercial Djily Mbaye jusque là épargnées dans le plan de réaménagement. Les occupants de cet espace se disent surpris par la démarche des autorités.



L’Association And Taxawu Sandaga se dit être en désaccord avec cette nouvelle mesure. Elle demande aussi plus de temps pour organiser le transfert des commerçants concernés par le projet de réfection et invite l’État au respect de ses engagements.



Une garantie est toutefois réclamée par ces derniers qui avertissent par rapport à la sécurité de leurs marchandises qu’ils comptent laisser sur place pour aller passer la fête de la Tabaski.



Ce sont des centaines de cantines qui sont visées par la nouvelle mesure du préfet de Dakar. Ce dernier avait déjà, informent les commerçants, effectué dans la soirée du vendredi 24 juillet un déplacement sur les lieux afin de poursuivre le recensement des cantines à déguerpir...