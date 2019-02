Mankeur Ndiaye nommé Représentant spécial du Secrétaire général pour la République centrafricaine (RCA) et chef de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA)

Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a annoncé aujourd'hui la nomination de M. Mankeur Ndiaye (Sénégal) au poste de Représentant spécial pour la République centrafricaine (RCA) et chef de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA).



M. Ndiaye succède à M. Parfait Onanga-Anyanga du Gabon, qui dirige la Mission depuis août 2015. Le Secrétaire général est reconnaissant à M. Onanga-Anyanga pour son engagement sans faille à soutenir la RCA, en particulier durant la période de transition 2014-2016. , aboutissant au Forum de Bangui et aux élections de 2016. Le leadership, l’intégrité, l’engagement personnel et les efforts inlassables du RSSG, ainsi que l’appui au processus de paix en cours dans le cadre du Groupe de facilitateurs de l’Initiative africaine, ont été essentiels.



Diplômé expérimenté, M. Ndiaye cumule plus de 27 années d'expérience dans le domaine de la diplomatie et des affaires internationales, notamment en tant que ministre des Affaires étrangères du Sénégal de 2012 à 2017. Plus récemment, M. Ndiaye a été président du Comité national des industries extractives. Initiative pour la transparence au Sénégal (ITIE).



Avant sa nomination ministérielle, il a été ambassadeur du Sénégal en France (2012) et au Mali (2010-2012). Il a également occupé le poste de directeur de cabinet du ministre des Affaires étrangères de 2003 à 2009. De 1997 à 2003, M. Ndiaye a travaillé à la Mission permanente du Sénégal auprès des Nations Unies à New York.



Plus tôt dans sa carrière, il a été conseiller technique au cabinet du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais à l'étranger, chargé de la coopération économique, technique et financière. Il a également été directeur de cabinet du ministre de l'Intégration économique africaine et chef de cabinet du ministre de l'Économie, des Finances et du Plan. Auparavant, il a occupé les postes de chef de la division du personnel et des affaires sociales et de directeur adjoint de l'administration et de l'équipement au ministère des Affaires étrangères.



M. Ndiaye est diplômé de l'École nationale d'administration / section diplomatique en 1991 au Sénégal.



Né en 1960, M. Ndiaye est marié et père de trois enfants.