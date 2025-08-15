Mali : une tentative de coup d’État déjouée !

Le Gouvernement de la Transition, tout en condamnant cet acte subversif, rassure l'opinion d'une part que les enquêtes judiciaires se poursuivent pour identifier d'éventuels complices et d'autre part que les Forces Armées et de Sécurité restent déterminées à achever leur mission de lutte contre le terrorisme, sous toutes ses formes.

Le Gouvernement de la Transition informe l'opinion de l'arrestation d'un groupuscule d'éléments marginaux des Forces Armées et de Sécurité maliennes, pour des infractions pénales visant à déstabiliser les Institutions de la République.« Au moment où la Nation malienne, unie dans toutes ses composantes, est mobilisée pour consolider notre souveraineté retrouvée et éradiquer les forces terroristes obscurantistes de la Confédération des États du Sahel, ces militaires et des civils, n'ont eu d'autres ambitions que de chercher à briser, avec l'aide d'États étrangers, la dynamique de la Refondation du Mali », a rapporté le communiqué du ministre de l’administration territoriale et de la décentralisation informant que « la conspiration a été mise en échec, suivie de l'arrestation des acteurs, dès le 1er août 2025. Parmi les personnes interpellées figure un ressortissant français répondant au nom de VEZILIER Yann, agissant pour le compte du Service de renseignement français, qui a mobilisé des responsables politiques, des acteurs de la société civile et des militaires dont les Généraux de Brigade Abass DEMBELE et Néma SAGARA ».