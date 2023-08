Magal de Touba : Thierno Alassane Sall entame sa visite dans la cité religieuse

Comme à chaque approche de Grand Magal, l'honorable député Thierno Alassane Sall se rend dans la ville religieuse de Touba pour effectuer ses visites.







Le parlementaire s'est rendu à Kaolack, précédemment à Médina Baye où il avait rencontré le Khalife avec qui il a longuement discuté sur la situation au Niger et la problématique volonté de la CEDEAO d'intervenir militairement en territoire nigérien.







A Touba, c’est une tradition chez le président de La République des Valeurs, d'effectuer sa première visite chez son ami et frère, conseiller Serigne Amsatou Mbacké. Les deux hommes partagent beaucoup de valeurs et cultivent des relations sincères de fraternité et d'amitié. C’est la raison pour laquelle Thierno Alassane Sall a tenu à débuter son séjour à Touba, en rendant visite hier à Serigne Amsatou Mbacké.







TAS et sa délégation envisagent des visites de courtoisie dans les foyers religieux mais aussi des rencontres avec les responsables politiques de la localité durant les 3 jours de cette visite en prélude du Grand Magal de Touba.