Magal Touba 2020 : Les nouvelles mesures des autorités religieuses concernant les couvertures médiatiques et la cérémonie officielle.

Le Comité d’organisation du Magal de Touba vient d’annoncer de nouvelles mesures. Ce sont des mesures préventives pour éviter la propagation de la Covid-19 dans ladite cité religieuse et dans le reste du pays, en ce temps de crise sanitaire, a appris Dakaractu.



Ce dit comité, à travers sa commission presse, a signalé que l’édition de cette année connaîtra des changements majeurs dans son organisation, vu le contexte sanitaire mondial.



Il ressort de leur décision, plusieurs aspects sécuritaires : ‘’Toutes les activités du programme qui habituellement rassemblaient du monde, seront organisées sous format virtuel à savoir le colloque international et les conférences. La cérémonie officielle quant à elle, est annulée pour cette année’’, a révélé la commission presse du comité d’organisation.



Celui-ci, dans sa volonté d’accompagner et d’orienter la presse nationale et internationale pour une bonne couverture de cet événement d’envergure internationale, dit avoir porté son choix sur le respect de la distanciation.



‘’Un signal audio et visuel sera mis à la disposition de toute la presse pour une couverture à distance de l’événement (le lien sera disponible au niveau de la plateforme d’accréditation www.pressemagaltouba.com)’’, a précisé ledit comité, dans un communiqué parcouru par la rédaction.



Occasion pour celui-ci de miser ‘’sur la compréhension et la collaboration de la presse pour un Magal avec zéro cas Covid-19. Mais, surtout attache du prix au respect strict des mesures barrières’’.