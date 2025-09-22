Macky Sall prend part au Sommet des PPP à New York


Macky Sall prend part au Sommet des PPP à New York
L’ancien président de la République du Sénégal, Macky Sall, séjourne actuellement aux États-Unis où il participe au Sommet des partenariats publics-privés (PPP).
Dans un message publié sur sa page Facebook, Macky Sall a indiqué avoir pris part, le 21 septembre à New York, à cette rencontre internationale qui a réuni décideurs, experts et acteurs économiques autour de thématiques stratégiques.
« Le sommet a débattu d’importants sujets : la nature des PPP au 21ᵉ siècle, la sécurisation des minerais critiques, les chaînes de valeur locales et les technologies émergentes, notamment l’intelligence artificielle », a-t-il souligné.
L’ancien chef de l’État a également plaidé pour une meilleure prise en compte des besoins et contraintes spécifiques du continent africain dans la mise en œuvre des partenariats publics-privés, qu’il considère comme un levier essentiel pour stimuler le développement économique et renforcer la souveraineté des nations africaines.
Lundi 22 Septembre 2025
Dakaractu



