Macky Bilan+ : un appel au rassemblement autour du Président Macky SALL

Ce samedi 3 mars 2018, au CNFA (Centre National de Formation et d'Action de Rufisque) de Rufisque une jeunesse mobilisée, engagée et décidée est venue soutenir le lancement du Mouvement de soutien Macky Sall 2019-2024. Bilan+/Plus, créé par Amadou Lindor Fall. Une salle remplie de jeunes qui veulent marquer les élections de février 2019 et réélire Macky Sall dès le premier tour. Des personnalités importantes étaient là pour accompagner le Mouvement, écouter les jeunes et leur parler du Sénégal qui avance, du changement en marche du Président Macky Sall. Étaient présents Madame la Ministre d'État, représentant le Président de la République, l'honorable Awa Marie Coll Seck, également présidente du Mouvement COMEVA, l'honorable et digne fils de Rufisque, le Ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Monsieur Ismaila Madior Fall, le Président du Mouvement Dollil Sénégal, Directeur National des Domaines et défenseur infatigable des réalisations du Président Macky Sall, le Maire de Rufisque Est Aboubacar Albé Ndoye. Monsieur Amadou Lindor Fall et les jeunes qui l'entourent n'ont pas manqué de solliciter le soutien de tous les leaders politiques de Rufisque : le Doyen Monsieur Homére Seck, Monsieur Aboubacar Albé Ndoye, Monsieur le Ministre Omar Gueye…etc.



Pourquoi le Mouvement Macky Sall 2019-2024 ?



Pourquoi nous avons choisi le nom «Macky SALL 2019-2024. Bilan +/Plus» ? Nous voulons véhiculer deux messages : premièrement la nécessité du redoublement des efforts, de l’énergie et de l’innovation dans les stratégies de proximité, de consolidation et d’élargissement des votes pour une victoire décisive, sans contestation au premier tour. Nous sommes convaincus qu’Il faut tout le temps accélérer la cadence et ne laisser rien au hasard ; deuxièmement, nous voulons indiquer qu’il faut poursuivre le changement avec Macky Sall. Nous avons vu et senti les résultats et la pertinence d’une vision. Les résultats d’aujourd’hui annoncent un futur meilleur. Le Sénégal aujourd'hui marche vers le meilleur. Les conditions sont posées pour faire plus encore et mieux encore.



«Nous jeunes du Mouvement Macky Sall Bilan +, nous n'avons pas été victimes d'une éclipse. Le Soleil du Sahel était là pour nous faire voir et bien découvrir que le Sénégal des réalisations, le Sénégal des résultats, le Sénégal de la fin des délestages, le Sénégal du PUDC, le Sénégal des Domaines Agricoles Communautaires, le Sénégal de la CMU, le Sénégal du PUMA, le Sénégal des autoroutes, le Sénégal de l’AIBD, le Sénégal du port du futur a Ndayane, «le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous et le Sénégal par tous », pour reprendre le Président Macky SALL, ce Sénégal est bien en vie. Vous savez, chers amis, avoir été longtemps dans l'obscurité de l'éclipse peut rendre aveugle. Un aveugle, il faut le guider et lui décrire la réalité des nouvelles réalisations et de l'inclusion sociale du Président Macky Sall.» «kou goumbeu, dagn lay om mat».



Notre engagement est donc un engagement de lucidité dans la clarté pour être sur le terrain, pour être dans la proximité quotidienne auprès des jeunes, auprès de nos pères, auprès de nos mères, auprès de nos aînés, auprès de nos grands-pères, auprès de nos grands-mères, auprès de nos leaders politiques, auprès de nos leaders associatifs, dans tous les quartiers et dans l'arrimage national avec tous les jeunes pour garantir la victoire du choix pertinent, Monsieur Macky SALL, qui est l’homme des choix économiques et sociaux porteurs qui aujourd’hui font avancer le Sénégal.



Nous sommes galvanisés, Plus encore décidés quand nous voyons la qualité et l'engagement des leaders politiques, des leaders religieux, des leaders coutumiers, des leaders de la société civile, des Rufisquois, des Rufisquoises réunis ici pour porter la victoire écrasante du leader qui est aujourd’hui en train de faire avancer le Sénégal, de matérialiser la victoire du choix de la raison, la victoire de l'homme d'actions et de résultats, le Président Macky SALL.



Le Mouvement Macky Sall 2019-2024 veut promouvoir une culture politique «Benno» du rassemblement. Notre ambition est de travailler à fédérer autour de la vision du président Macky Sall, ceux et celles qui peuvent promouvoir une identité autour du même projet, autour de valeurs communes.



Nous ne sommes exclusivement derrière personne. Nous sommes derrière ceux qui nous écoutent, ceux qui nous respectent, ceux qui soutiennent nos priorités de jeunes et ceux qui veulent gagner en rassemblant.

Nous, du Mouvement Macky Sall 2019-2024, nous disons haut et fort que ne pas se rassembler, de ne pas arrêter les zizanies internes revient à une déloyauté envers Macky SALL car les tiraillements entre les partisans peuvent porter préjudice.



Chers militants, chères militantes, En nous mobilisant derrière Macky SALL, nous en faisons Le porteur de nos espoirs, de nos aspirations, de nos attentes. Nos attentes portent sur la disponibilité d’un cadre de vie sain des points de vue physique et mental. C’est la santé et le sport. Également un cadre de vie sécuritaire, propre et hygiénique. Nous voulons une ville sécuritaire où les enfants sont protégés, ou les personnes âgées sont protégées ou les femmes sont protégées et ou la drogue, la délinquance, l'alcool, le vol, le viol ne viennent pas perturber le bon vivre ensemble. Nous voulons une sécurité de proximité. Nous voulons une communauté de services, une communauté où s’installent l’industrialisation et l’entreprenariat.



Nous nous engageons pour la prise en charge de ce qui fait la fierté d'un jeune et de ses parents. C’est quoi ? Disposer de la formation qui débouche sur l'emploi car l'emploi garantit la possibilité de fonder une famille et d'aider sa famille. Nous nous engageons pour exiger une école ancrée dans le développement économique, social et citoyen, avec des programmes d’apprentissage pertinents pour une formation dans les métiers utiles à nos entreprises, aux industries et entreprises de notre communauté. Rufisque doit se penser comme une communauté qui attire des créateurs d’emplois.



Nous nous engageons pour un PSE pensé et adapté aux communautés, aux régions pour booster l'agriculture, la pêche, l'élevage, la transformation de nos produits, les nouvelles technologies, les métiers du pétrole et du gaz, les métiers de l’énergie et de l’environnement.

On fera fonctionner l’ascenseur pour qu’il se hisse au sommet de la victoire. Cependant, il ne faudrait pas que l’ascenseur reste bloqué au sommet. Le président pour garder notre confiance devra savoir renvoyer l’ascenseur pour satisfaire les demandes des jeunes en rapport avec l’emploi, l’éducation, la formation professionnelle, la relève générationnelle, un cadre de vie saint, sécuritaire et d’opportunités et enfin un pays de démocratie, de citoyenneté et de justice sociale.



Le Mouvement Macky Sall 2019-2024. Bilan+/Plus pose aujourd'hui un pas décisif dans l'arène politique et c'est pour avancer Droit devant. Droit devant pour prendre toute notre place de jeunes dans la scène politique et sociale. Nous allons réseauter auprès de tous les jeunes qui innovent et qui ont compris que le Sénégal du changement est bien en marche avec le Président Macky SALL.



Rufisque le, 03 mars 2018



Le Président du Mouvement Macky Sall 2019 – 2024. Bilan + / Plus

Amadou Lindor FALL