MMESS / Relance de l'économie : « C'est aux acteurs de ce secteur d’indiquer les conditions de cette relance économique. » (Zahra Iyane Thiam, ministre)

La Ministre de la Microfinance et de l’Economie Sociale et Solidaire, Zahra Iyane Thiam Diop, a salué les efforts consentis par les Professionnels des Systèmes Financiers Décentralisés (APSFD), lors de la crise causée par l'avènement de la maladie à coronavirus au Sénégal. Selon elle, « on veut que le secteur de la Microfinance et de l'Economie sociale et solidaire soit pris en charge avec la place qui lui sied dans le programme de relance de l'économie nationale. Nous devons aussi au-delà du défi sanitaire apporter une résilience sûre pour le secteur de l’économie. On doit surtout voir comment aborder cette relance du secteur de la microfinance », a-t-elle déclaré devant les membres de l’APSFD-Sénégal. « C'est aux acteurs de ce secteur d’indiquer les conditions de cette relance, parce que la microfinance contribue à hauteur de 30% dans le PIB. C’est un secteur qui est non négligeable et l’État du Sénégal a mis en place des mécanismes », a ajouté la MMESS lors de cette rencontre qui s'est tenue ce 6 juillet 2020 à Diamniadio...