MINUSCA - Remise drapeau SENFPU : « Se conformer aux différents textes onusiens est votre engagement dans ce théâtre extérieur » (Général Daouda Diop)

Le commandement de la gendarmerie nationale a procédé ce mercredi à la cérémonie de remise du drapeau national au contingent SENFPU 2/3 en partance pour la République centrafricaine pour une mission de stabilisation et de maintien de la paix dans le pays. En effet, le Sénégal qui est l'un des plus grands pays contributeurs de troupes au sein des Nations-Unies, va une fois de plus contribuer à la promotion et la vulgarisation de la paix à travers le monde.



Cette cérémonie de remise de drapeau marque ainsi la fin de la préparation opérationnelle du contingent en partance pour la République centrafricaine. En vue d’une participation des troupes sénégalaises dans ce pays qui est de nouveau le théâtre de violences intermittentes, qui ont poussé plus de 632 000 réfugiés centrafricains à rejoindre les pays voisins, le Sénégal a déployé 180 officiers et sous-officiers de gendarmerie dont 15 personnels féminins dans le cadre de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unis pour la stabilisation en Centrafrique (MINUSCA).



Ces hommes, sous le commandement du lieutenant-colonel Mamadou Diatta, ont été bien instruits du contexte sécuritaire particulier de la république centrafricaine et devront en même de prendre en compte toutes les situations entrant dans le cadre de l'exécution du mandat de la Minusca.



Le lieutenant-colonel et ses soldats ont comme principales tâches la protection des civils, la stabilisation et la restauration de l'état de droit, la réforme du secteur de sécurité et du soutien électoral au cas échéant. Mieux, le général de Brigade Daouda Diop a notifié à ses subalternes qu’ «ils peuvent être appelés aussi à participer à la formation des policiers et gendarmes centrafricains, au maintien de l'ordre, à la sécurisation des camps de réfugiés, des déplacés, à l'escorte de convoi humanitaire et à la défense de points sensibles ainsi qu'à la protection des cantonnements et des personnels de la mission», a-t-il renseigné, avant de rappeler à ses hommes qu’ « il faudra en toute circonstance dans l'exécution de cette nouvelle mission, se conformer aux différents textes onusiens qui régissent votre engagement dans ce théâtre extérieur... »