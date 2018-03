MEURTRE DE IDY DIÈNE EN FLORENCE : Macky Sall demande aux autorités italiennes de faire la lumière

A l’entame de sa communication lors de la réunion du conseil des ministres, le Chef de l’Etat condamne avec la plus grande fermeté, l’assassinat en Italie, de notre compatriote Idrissa Diène, victime d’un acte barbare et raciste inacceptable.

Le Président de la République demande aux autorités italiennes de faire toute la lumière sur cette affaire et de prendre toutes les dispositions idoines pour assurer la protection des ressortissants sénégalais résidant en Italie.