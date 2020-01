MEURTRE DE CHEIKH THIAW : Son bourreau prend 10 ans de travaux forcés

La chambre criminelle a vidé, hier, le dossier Cheikh Thiaw, du nom de ce boulanger froidement assassiné par son employé. Elle a condamné Mamadou Seck à 10 ans de travaux forcés, en sus d’une somme de 50 millions qu’il devra verser à la maman de sa victime, Maty Guèye, en guise de dommages et intérêts. Employé à la boulangerie Serigne Babacar Sy à Malika, dans la banlieue dakaroise, Mamadou Seck avait poignardé son superviseur Cheikh Thiaw, en pleine poitrine, lors d’une altercation entre les deux. Le meurtrier avait refusé d’obéir aux ordres de son superviseur qui lui avait intimé l’ordre de cuire du pain sans sel. Non seulement, il a refusé d’obéir aux ordres de son superviseur, mais il s’est rebellé contre lui et a fini par lui asséner un violent coup de couteau à la poitrine rappelle « enquête » . Après son forfait, il avait pris la fuite avant d’être alpagué, quelques jours plus tard, par la police qui était à ses trousses