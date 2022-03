MAGAL DE SERIGNE SOUHAÏBOU / L’événement va renouer avec la dimension populaire et se fera sous le ndigël du Khalife.

La famille de Serigne Souhaïbou Mbacké a obtenu le ndigël du Khalife Général des Mourides pour l’organisation du magal de ce fils de Cheikh Bamba célébré tous les ans au 5ème jour du mois de Ramadan. La révélation est faite par Serigne Abdou Samad Mbacké au cours d'une rencontre organisée avec les médias.



Occasion saisie par Serigne Abô Mbacké pour stimuler les dahiras et lancer un appel à l’endroit de l’État du Sénégal et du Président de la République. Les déclarations ont été déroulées devant plusieurs personnalités dont le khalife lui-même, certains de ses fils et petits-fils dont la leader politique Sokhna Mame Say Mbacké Bélél.