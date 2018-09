MADAGASCAR-SÉNÉGAL : Au moins un mort et 37 blessés dans une bousculade devant le stade

Au moins une personne est morte et 37 autres blessés dimanche lors d'une bousculade survenue à l'entrée d'un stade de la capitale malgache Antananarivo avant le coup d'envoi d'un match de football entre Madagascar et le Sénégal, a-t-on appris de source hospitalière. "Il y a eu une bousculade devant le stade (...) pour l'instant nous avons un bilan d'un mort et 37 blessés", a déclaré devant la presse le directeur de l'hôpital Hrja, Oliva Alain Rakoto.



Des milliers de spectateurs massés depuis ce matin

Selon des témoins, la bousculade s'est déroulée à l'entrée du stade de Mahamasina, où des milliers de spectateurs étaient massés depuis le début de la matinée. "Notre oncle est allé faire la queue pour voir le match. Il est parti de chez nous vers 8 heures. On a entendu qu'il était hospitalisé ici, après avoir été piétiné lors de la bousculade", a raconté à l'AFP une femme de 30 ans, Henintsoa Mialy Harizafy.

« Je n'ai pas compris pourquoi il n'y avait qu'un seul portail ouvert alors que c'est un grand match », a poursuivi Mme Harizafy, venue à l'hôpital Hrja pour prendre des nouvelles de son oncle.

L'équipe nationale de Madagascar affronte ce dimanche après-midi le Sénégal dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2019.

