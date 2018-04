Lutte contre le paludisme : Dr Doudou Sène satisfait de « l’engagement » du gouvernement et des chercheurs

Prenant part à la cérémonie annuelle dédiée à la lutte contre le paludisme, le Dr Doudou Sène a parlé d’une « journée de forte mobilisation sociale ». « Nous sommes très confiants », s’est-il réjoui.

Ainsi, le coordinateur du Programme national de lutte contre le paludisme (Pnlp) a magnifié l’engagement, au niveau politique, du ministre Abdoulaye Diouf Sarr et celui, au niveau scientifique, des chercheurs.

Les personnels de santé publique et de santé communautaire ont également été félicités par M. Sène, « pour leur engagement et leur professionnalisme ».

Le docteur a salué « une évolution favorable relativement à la morbidité et la mortalité liée au paludisme ». Cela, du fait de la régression « spectaculaire » observée durant ces dix dernières années.

À l’en croire, il ne reste plus que quelques poches de résistance comme Kaolack, Kédougou, Kolda, Tambacounda, Diourbel.

Le coordinateur du Pnlp est optimiste sur le fait que le Sénégal atteindra « l’élimination du paludisme en 2030 avec une phase de pré-élimination dès 2020 ».

« Nous avons des chercheurs de haute renommée. Le chef de l’Etat a lancé un appel aux Sénégalais pour qu’ils croient en eux-mêmes », a-t-il encouragé, trouvant « anormal qu’une maladie qui est évitable puisse faire autant de décès. »