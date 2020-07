Lutte contre la covid-19 : Les femmes de Firdaoussi réclament de l’eau…

Les femmes du village de Firdaoussi réclament de l’eau potable. Dans ce village de la commune de Kéréwane du département de Médina Yoro Foula, les populations ont soif et veulent de l’eau. Et surtout que l’eau est un élément indispensable dans la lutte contre le coronavirus et les maladies diarrhéiques. Dalleurs, le nom du village signifiant paradis est aujourd’hui un endroit infernal où l’eau est devenue une denrée rare en ces temps de covid-19.



Le seul puits dont dispose le village a une profondeur dépassant les 40 mètres, est presque tari. Pour avoir de l’eau, les femmes doivent effectuer un parcours du combattant. Elles s’activent durant des heures autour du puits pour avoir une eau de moindre qualité.



Lasses et meurtries, les femmes de ce village oublié des infrastructures hydrauliques, ont manifesté en mi-Juillet 2020 pour alerter les autorités étatiques sur leur désarroi. Dans les rangs, elles ne cessaient de scander «Nous voulons de l’eau! Nous voulons de l’eau!!! ».



Selon la porte-parole des femmes du village, le calvaire d’une femme ne peut pas dépasser ce que « les villageoises endurent ». Et elle précise à ce titre : « nous nous réveillons à l’aube et chaque ménage dans le village obtient une quantité insuffisante pour faire face à ses besoins. Comment peut-on faire face au coronavirus si nous n’avons même pas de l’eau ? »



Dans ce village, avance toujours la porte-parole, « la femme a perdu toute beauté à cause des durs travaux ménagers ».



Abondant dans le même sens, le chef du village d’interpeler l’opinion : « le calvaire des femmes de Firdaoussi est une situation qui mérite d’être revue dans le département de Médina Yoro Foula d’où la nécessité d’implanter des forages pour assurer la santé et l’épanouissement des femmes ».