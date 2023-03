Lutte contre l’insécurité : 29 personnes interpellées, du chanvre indien, des motos et des véhicules saisis à la plage du virage

Une opération de sécurisation et d’assainissement a été organisée dans la nuit du 2 mars avec les PAM de la brigade territoriale de ouakam et Ngor sur la plage du virage.

Ainsi, 29 personnes ont été interpellées dont 17 femmes pour racolage, 09 hommes pour identification, 2 pour détention et usage de chanvre indien et 1 pour trafic de Carte d'identité. En outre, au cours de l’opération, 1,1kg de yamba ont été saisi, 3 motos immobilisés et 03 véhicules ont été également immobilisés.