Lutte contre l'Avortement médicalisé : L’ONG Jamra convoque "le cri silencieux" du gynécologue Bernard Nathanson et dévoile la face cachée de cette pratique.

Toujours dans le cadre de la lutte contre la légalisation de l’avortement médicalisé, l’ONG Jamra poursuit sa campagne de sensibilisation. En effet, ce combat ne date pas d’aujourd’hui. Selon les propos de Mame Matar Guèye, l’ONG l’a entamé depuis 1987. En guise d'illustration, il y a un article paru à l'époque dans le journal "jamra", « Dans ce numéro 11 du magazine mensuel «JAMRA» du mois de novembre 1987, un large dossier y était consacré, sous la plume de votre serviteur ».



Ceci revenait sur le plaidoyer d’un spécialiste américain, en obstétrique et gynécologie, de renommée mondiale, le docteur Bernard N. Nathanson, un ancien avorteur qui s’est repenti après plus de 30 ans de carrière. Ce spécialiste de l’avortement a pu compter durant toute sa carrière l’exécution de 75 mille avortements, dont le même nombre en vies ôtées.



Ainsi, pour étayer sa reconversion : un film, intitulé " le Cri silencieux ", qu’il réalisa lui-même, en 1984, et dans lequel il dévoile la face cachée du déroulement d’une IVG, en l’occurrence un fœtus humain.



Cette vidéo est convoquée par Mame Matar Guèye pour éclairer le public et surtout les femmes de la réalité de l’avortement.