Linguère : La pause pluviométrique sème le doute chez les paysans

Les paysans du département de Linguère, zone de prédilection agricole sont animés ces temps-ci par un sentiment de stress dû à la pause pluviométrique qui se signale depuis une quinzaine de jours dans la localité. Toutefois, selon le Chef de la Base de Surveillance et Alerte Phytosanitaire de Dahra/DPV (Direction de la Protection des Végétaux), Yakhya Sy, malgré tout, les cultures se portent bien dans l'ensemble. S'agissant de la situation phytosanitaire, Yakhya Sy souligne qu'elle est calme.



Parlant de l'état des cultures, le niébé, la récolte en vert de la première vague de semis est en cours au même moment, la floraison et la formation des gousses de la 2ème vague de semis se poursuit", rapporte Yakhya Sy.



Concernant l'arachide, Monsieur Sy de dire "qu'elle est en gynophorisation avec la deuxième vague de semis et formation des gousses pour la première vague (arachide). Pour le mil, la floraison est en stade laiteux des grains", précise-t-il.



En clair, d'après le patron de la direction des végétaux à Dahra et environs, la dernière pluie remonte au 23 août dernier et que 38 postes pluviométriques couvrent sa zone d'intervention.