Ligue 2 : Omar Daf démarre bien avec Dijon, face à Saint-Etienne…

L’équipe de Oumar Daf vient de s’imposer 2-1 contre l’As Saint-Etienne, ce samedi lors de la première journée de la Ligue 2 (saison 2022 – 2023.) Le coach sénégalais entame de la plus belle des manières sa saison en Ligue 2.



Pour sa première sortie, la formation Dijonnaise dirigée par Daf cette année, a dominé les débats en réussissant à ouvrir le score dès la 29 ème minute sur un but de Le Bihan avant que Bryan Soumaré ne double la mise à la 41ème minute.



Avec sa petite colonie sénégalaise sous ses ordres, dont Zargo Touré qui a joué toute la partie, Ousseynou Thioune entré en seconde période et Moussa Konaté qui n’a pas pris part à la rencontre, Daf vise la montée en Ligue 1.