Levée du corps: Le Sénégal rend un ultime hommage à Habib Faye

L’hôpital Principal de Dakar a été le lieu de convergence de plusieurs artistes, musiciens et acteurs politiques. Tous venus rendre un ultime hommage à Habib Faye.

La tristesse, l’émotion et la consternation restaient le sentiment le mieux partagé à la levée du corps de ce matin.

Les témoignages des acteurs politiques comme le président de la République et les artistes montrent la dimension internationale de l’homme.

Dakaractu vous retrace les moments forts de cette cérémonie de levée du corps...