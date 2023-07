Levée du blocus devant chez Ousmane Sonko: La pertinence de la mesure selon le porte-parole du gouvernement, Abdou Karim Fofana

Hier en début de matinée l’étau s’est desserré autour du domicile de Ousmane Sonko, président du parti Pastef Les Patriotes. Une mesure justifiée par le ministre du commerce et porte-parole du gouvernement, Abdou Karim Fofana.



Face à la presse cet après-midi avec ses collègues de l’eau et de l’assainissement Abdou Karim Fofana estime que le blocus se justifiait avec les multiples appels à l’insurrection du leader de Pastef qui pourrait éventuellement créer du désordre.



« Aujourd’hui il n’y a pas d’appel à l’insurrection, il n’y pas de raison de restreindre la circulation. C’est une mesure qui était justifiée et qui est finalement levée parce que le risque ne se pose plus » explique le porte-parole du gouvernement jugeant que les questions d’arrestations sont du domaine de la justice qui serait le mieux placé pour plus de détails.