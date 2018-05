Lettre ouverte à Idrissa Seck : Grand frère !! Vous n'auriez jamais dû

Notre pays, le Sénégal, a été durement touché et fortement secoué le 15 Mai dernier par la mort de l'étudiant Mouhamadou Fallou Sène tué par arme à feu selon les premières informations fournies par une voix autorisée de la justice sénégalaise. Condoléances attristées à sa jeune épouse , à ce môme qui ne verra pas le regard de son géniteur et à ses familles ( biologique et communautaire) . Paradis céleste pour le défunt. Amen



Grand frère !!!!



Je vous voyais venir sans pour autant soupçonner que vous franchirez aussi facilement le rubicond. Votre stratégie politique ne me semble nullement prometteuse pour quelqu'un qui a assumé pleinement les plus hautes charges de la République.



Votre subconscient vous dit que tous les moyens sont à utiliser pourvu qu'ils vous permettent d'accéder au Palais en 2019. C'est ainsi qu'il faut comprendre votre promptitude à faire feu de tout bois par l'exploitation de tous les événements (magal, gamou et même tragédies nationales) , à amplifier la peur des Sénégalais et à jeter toujours de l'huile sur le feu.

Dans l'exercice de ce nouveau rôle , Grand frère, vous risquez le destin du marchand de sable condamné à la ruine au moindre coup de vent.



Vous appelez les Sénégalais autour de valeurs mais vous passez le plus clair de votre temps à saper le moral de nos concitoyens , à dénigrer des cibles bien choisies .



Vous avez fait le choix de vous attaquer à notre pays et à ses plus grands symboles notamment l'armée, la gendarmerie et les forces de sécurité et de défense en général . Vous les avez qualifiées de " peureuses par contamination" et pis encore vous avez osé ajouter que celui qui est constitutionnellement "leur chef suprême est un assasin"



Apparemment votre soif insatiable de pouvoir a totalement altéré votre capacité de discernement et votre intelligence sociale pourtant reconnue de tous .



Grand frère !!!Nos forces de sécurité ont écrit les premières pages de notre histoire institutionnelle à travers leur création dès les premières heures de la décolonisation. Grâce à elles notre fierté et notre dignité retrouvées continuent de cimenter notre identité d'un peuple démocrate dans son ADN , raffiné dans son comportement, cultivant la retenue que la langue wolof a eu le génie de nommer Kersa.



Vous exposez terriblement votre personnalité à la vindicte populaire mon grand.

Et cela me chagrine car nous partageons une grande Cour (Thiès) dans cette grande maison qu'est le Sénégal



En thiessois authentique je rêvais d'un meilleur destin pour vous car il m'a été donné de connaître progressivement ce pays singulièrement les forces qui l'inspirent et les postures qu'il rejette . C'est pourquoi je suis en mesure de vous dire qu'avec une telle 'attitude vous n'y gagnerez rien. Au contraire vous anèantissez toutes vos chances d'accéder un jour à la magistrature suprême de ce pays .



Il me parait donc inutile de vous en prendre à tout va au Président Macky Sall qui, en 6 ans, a fait de son mieux pour apaiser, tranquilliser, rassurer , soulager.

Contrairement à vos allégations , le Président Sall a refusé jusqu'au bout de porter le masque du monarque. Il est resté droit dans ses bottes sans jamais céder aux sirènes de l'autoritarisme.



Revenant sur la mort tragique de Fallou Sène il va sans dire que sous réserve de l'aboutissement de l'enquête judiciaire que les parties concernées à savoir les forces de Sécurité, le ministère de l'Enseignement Supérieur et le ministère des Finances engagent peu ou prou la responsabilité de l'Etat.





Mais, grand frère , comme disait Mao Tsetoung " Sans enquête on n'a pas droit à la parole"

Jumma et Ramadan Mubarak



Maodo Malick Mbaye



Leader du Mouvement Gem Sa Bopp



Conseiller départemental de Thiès