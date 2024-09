Les Etats-Unis vont soumettre des "idées concrètes" pour faire baisser la tension à la frontière Liban-Israël (responsable)

Les Etats-Unis vont présenter lors de l'Assemblée de l'ONU des idées "concrètes" pour faire baisser la tension à la frontière entre Israël et le Liban et sont contre une invasion terrestre israélienne pour attaquer le groupe pro-iranien Hezbollah, a indiqué lundi un responsable américain.



"Nous avons des idées concrètes dont nous allons discuter cette semaine avec nos alliés et partenaires", a dit ce responsable à New York, alors que des frappes israéliennes contre le Hezbollah ont fait 492 morts lundi au sud Liban, parmi lesquels 35 enfants, selon les autorités de ce pays, qui a vécu sa journée la plus meurtrière en près d'un an d'échanges de tirs entre les deux parties.