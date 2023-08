Les États-Unis s'inquiètent de l'état de santé du président nigérien détenu

Les problèmes de santé du président nigérien détenu, Mohamed Bazoum, sont l'une des raisons pour lesquelles l'adjointe intérimaire de M. Blinken, Victoria Nuland, a cherché en vain à voir M. Bazoum lors d'une visite inopinée lundi, a déclaré le porte-parole du département d'État américain, Matthew Miller. "Alors que le temps s'écoule et qu'il reste détenu à l'isolement, la situation devient de plus en plus préoccupante pour nous", dit M. Miller. S'agissant de l'arrestation de l'homme politique pakistanais Imran Khan, M. Miller maintient que l'arrestation de M. Khan est "une affaire interne au Pakistan". "Mais nous continuons bien sûr à appeler au respect des principes démocratiques, des droits de l'homme et de l'État de droit au Pakistan, comme nous le faisons dans le monde entier", ajoute-t-il.