Législatives2022 / Samba Ndiaye balise le terrain à Ndoffane.

En effet, devant ses militants survoltés des quartiers de Darou Salam, il a tenu ce mardi 19 juillet, un cours magistral sur le rôle du député et les dangers d’une cohabitation.

En outre, M. Ndiaye DG de GTS-SA, n’a pas raté l’occasion de rappeler aux populations ses nombreuses réalisations, leur indiquant donc de suivre ses indications pour le bien de Ndoffane et du Sénégal en votant la liste dirigée par sa sœur et amie, Mimi Touré.

Auparavant, la grande surprise de cette soirée très folklorique a été la venue de son neveu, coordinateur du Trésor, Cheikh Mbagnick Ndiaye. Ce dernier accueilli à bras ouverts par le Maire sortant Samba Ndiaye a dit accepter l’unité et de travailler avec son oncle pour le bien de la coalition BBY.

M. Djiby Dia, responsable local de la Cojer et Mme Ayou Diouf, principaux organisateurs de l’événement sous la houlette du DG Samba Ndiaye, ont tour à tour magnifié les retrouvailles et appelé les populations à voter Bby. La manifestation s’est achevée en apothéose à la veille de l’arrivée de Mimi Touré dans la zone.