Le nouveau recteur de l'USSEIN / « Trois mots guideront notre action d'ensemble : Excellence, Expérience et Engagement... »

L'ex recteur de l'Université du Sine-saloum El hadj Ibrahima Niass, le professeur Amadou Tidiane Guiro, vient de passer le relais à madame Ndèye Coumba Touré Kane.



Une cérémonie de passation de services a été initiée à cet effet à Kaolack où le recteur entrant, le professeur Ndèye Coumba Touré Kane, s'est adressée au corps enseignant et aux étudiants pour leur faire part des nouveaux défis.



"Trois mots guideront notre action d'ensemble qu'on résume en trois "E" : Excellence, Expérience et Engagement. Nous sommes déterminés à asseoir une réputation d'excellence de l'université tant sur le plan de la recherche qu'au niveau de l'enseignement. Nous sommes déterminés à enrichir l'expérience des étudiantes et des étudiants de même que celle des employés et des partenaires. Et nous sommes déterminés à soutenir l'engagement de notre communauté en participant activement à la conception de solutions afin de faire face individuellement et collectivement aux enjeux sociétaux qui nous interpellent..."



À rappeler que le recteur sortant, le professeur Amadou Tidiane Guiro, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite, est revenu dans son discours en long en large sur les acquis et les défis avant de remercier tous ceux qui ont eu à apporter leur contribution à la mise à l'échelle de cette université...