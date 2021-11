Le coordonnateur de Jamra, Mame Matar Guèye, a adressé les condoléances du collectif des religieux pour la prévention de la paix civile au Pastef de Ousmane Sonko.

« C’est avec tristesse et consternation que j’ai appris le rappel à Dieu du photographe de métier, du président Ousmane Sonko, Ibrahima Fall », a témoigné Mame Matar Guèye, avant de poursuivre : « C’est une immense perte pour Ousmane Sonko et particulièrement la famille de Pastef et je viens, au nom du collectif des religieux pour la prévention de la paix civile, dirigé par l’Abbé Jacques Seck, adresser un vibrant hommage à ce grand soldat, l’homme de bien que la mort nous a ravi... »