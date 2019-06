Le Sénégal bat la Tanzanie sans trop convaincre (2-0) et perd Salif Sané sur blessure.

L’équipe de Aliou Cissé a néanmoins été peu convaincante, notamment sur les occasions de but. La soirée n'a pas été dépourvue de toute incertitude. Après avoir attendu la 28e minute pour ouvrir le score par l’intermédiaire de Diao Baldé, le Sénégal a dû patienter encore jusqu’en deuxième mi-temps pour doubler la mise (64e), grâce à Krépin Diatta.

Les Taifas Stars ne pensaient plus qu'à défendre depuis le retour des vestiaires, après avoir pu comprendre que la vitesse des attaquants pourrait être dangereuse en fin de match. Même s’il sera désormais très difficile de tenter de faire croire que les sénégalais ne seront pas en huitième de finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2019.



À la suite d'un duel, le défenseur sénégalais Salif Sané a ressenti une douleur à la cheville. Le joueur de Schalke 04 est sorti en début de rencontre (20e minute) face à la Tanzanie pour une blessure assez sérieuse. L'international sénégalais de Schalke 04 a été remplacé par Cheikhou Kouyaté...