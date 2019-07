Concert « Sargal Lions yi », Youssou Ndour annule tout pour respecter le 8e jour du rappel à Dieu de Tanor Dieng.

Selon nos confrères de la radio Futurs médias (RFM) le concert « Sargal lions yi » à l’initiative du lead-vocal du super étoile, Youssou Ndour, a été finalement annulé par respect à la traditionnelle cérémonie du 8ème jour, suite au rappel à Dieu d’Ousmane Tanor Dieng.



Une décision qui devrait en rassurer plus d’un, étant donné que ladite soirée sargal commençait déjà à faire jaser au niveau de l’opinion. Et, surtout dans les rangs des socialistes, où certains « Tanoristes » n’ont pas manqué de dénoncer un « oubli » précoce et un manque de considération envers le disparu (Ousmane Tanor Dieng, ex secrétaire général du Parti Socialiste et président du HCCT.)



Le concert gratuit était prévu dans la soirée de ce lundi 22 Juillet à la place de la Nation, ex place de l’Obélisque.