Couverture CAN 2019 : L'ANPS se félicite de l'excellente collaboration entre les journalistes et la FSF

L'association nationale de la presse sportive (ANPS) se réjouit de l'esprit franc de collaboration dont a fait preuve la fédération sénégalaise de football durant la Can 2019 en Egypte.



L'ANPS a constaté, pour s'en féliciter, que les journalistes accrédités ont eu un accès quotidien aux joueurs et à leurs encadreurs.



Mieux, alors que le protocole de la CAF ne l'autorise pas, les sources des journalistes se sont montrées disponibles et ont même accepté de s'exprimer sur demande des médias en langues nationales.



Des demandes d'interviews particulières ont également connu une suite favorable.



Fort de tout cela, L'ANPS considère que la FSF a respecté le "protocole" de Saly, du nom de la rencontre préparatoire de la CAN qui s'était tenue dans cette ville avant la CAN.



Elle adresse ainsi son satisfecit à la fédération sénégalaise de football ainsi qu'au sélectionneur sans oublier le média-officer.



Elle souhaite aussi que dans l'avenir un tel climat puisse se renouveler lors de prochaines compétitions mais également que la Fsf ainsi que les Medias puissent tirer les leçons du Caire en améliorant sans cesse leur environnement de travail.



Le président