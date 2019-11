Lancement du MeetAfrica 2 par ADEPME: « Le monde est déréglé… la diaspora est une solution » (Idrissa Diabira, DG ADEPME)

Lancée ce Dimanche par Jean-Yves Le Drian, Ministre des Affaires étrangères de la République française et Madame Aminata Assome Diatta, Ministre du Commerce et des Petites et Moyennes Entreprises de la République du Sénégal, MEETAfrica 2 (Mobilisation Européenne pour l’Entrepreneuriat en Afrique) a pour objectif de favoriser la création d’entreprises et d’emplois en Afrique par la mobilisation des talents et des ressources de la diaspora vivant en Europe et/ou nouvellement réinstallée en Afrique. Pour un montant de 12 M€ financé par l’Agence Française de Développement, la BMZ et le Fonds Fiduciaire d'Urgence de l’Union européenne, le programme vise à promouvoir des entreprises économiquement viables portées par des entrepreneurs de la diaspora et soutenir la création d’emplois durables. Le programme qui à terme permettra d’accompagner 1000 entrepreneurs de la diaspora européenne et 250 en Afrique est d’autant plus important qu’il englobe un intérêt commun. Pour Idrissa Diabira, Directeur Général de l'ADEPME, il faut un développement et une prospérité pour asseoir la paix. La diaspora peut être ce point où les intérêts de chacun converge, pour une meilleure gouvernance mondiale.



La pertinence de MEETAFRICA 2 selon toujours Idrissa Diabira aborde concrètement un moyen d’atteindre cet objectif par l’appui et l’accompagnement des entrepreneurs de la diaspora africaine présents en Europe, en Allemagne et en France en particulier, mais également une partie de celle de retour en Afrique et au Sénégal en particulier. Par le lien avec d’autres programmes et outils. Le défi pour le DG de l’ADEPME c’est d’offrir un accompagnement adapté aux besoins et profils des entrepreneurs pour disposer de futurs champions créateurs de richesses et d’emplois.