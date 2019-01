Lancement des activités de SIRUS TELECOM : Les numéros commençant par "75" pour bientôt.

L'agence de régulation des télécommunications et des postes a procédé au lancement des activités de SIRUS TELECOM-SA. Une plateforme digitale complète de télécoms, multimédias, finances et mobile money, proposant une large palette de services autour de l'achat, la vente, l'assistance et l'exploitation de terminaux mobiles.

Ce processus est lancé depuis près de 12 à 13 mois, avec au départ 9 participants devant être couverts par 3 opérateurs. Au final, SIRUS TELECOM-SA est choisi et sera accompagné par l'opérateur Tigo. Ainsi dans quelques semaines, les numéros commençant par "75" vont être sur le marché. Cela participe et contribuera aussi à la baisse des tarifs sur l'intérêt et les services. Chose à laquelle l'ARTP compte bien veiller.