L’économiste Docteur Souleymane Astou DIAGNE félicite Amadou Ba et lui apporte son soutien.

Je tiens à féliciter le Premier Ministre, Monsieur Amadou Ba, pour le choix porté sur sa personne pour porter la candidature de la majorité présidentielle élargie à l’élection présidentielle de février 2024. Féliciter aussi le Président Macky Sall pour sa clairvoyance et sa générosité. Choix ne pouvait pas être plus habile et judicieux au regard des innombrables qualités humaines et intellectuelles de Monsieur le Premier Ministre. L’homme rassure d’une part, par son ouverture et sa capacité à rassembler et d’autre part, par les brillants résultats économiques et sociaux obtenus à travers le plan Sénégal émergent et je suis sûr qu’en tant que président de la République, il relèvera les défis économiques, sociaux et stratégiques qui s’imposent à notre pays et surtout les aspirations légitimes de la jeunesse sénégalaise.



Monsieur le Premier Ministre, je suis convaincu de la grande détermination, de l’énergie infinie que vous irez puiser dans la part la plus profonde de vous-même pour faire triompher la cause qui nous unit tous. Je sais que votre candidature rencontrera l’adhésion des populations en particulier des jeunes, des cités religieuses et des milieux d’affaires nationaux et internationaux car vous êtes un homme audacieux, de dialogue, d’expériences et de défis.





Souleymane Astou DIAGNE

Docteur en Economie

Leader Politique à Bargny