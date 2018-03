L'assainissement aux Parcelles Assainies : L'Onas et la mairie réfléchissent pour un meilleur cadre de vie

C'est à travers l'agenda de l'Office national de l'assainissement du Sénégal dénommé "forum sur la problématique de l'assainissement des Parcelles Assainies", qu'une réunion s'est tenue ce matin pour réfléchir sur les issues à trouver pour résoudre la problématique des inondations dans cette commune.

Une visite guidée par le maire Moussa Sy et le directeur général de l'Onas, Lassana Gagny Sakho a permis de constater les ouvrages déjà construits par l'État du Sénégal dans les quartiers des unités 17, 24 et 25 des Parcelles Assainies.

Le directeur général de l'Onas annonce à cet effet qu'un montant de 800 millions a été décaissé pour la résolution du casse tête que constituent les inondations aux Parcelles Assainies. Ce qui a permis la construction de certains ouvrages d'assainissement qui sont accueillis comme un véritable soulagement par les riverains de ces quartiers.

Le président du comité de gestion des ouvrages d'assainissement à l'unité 24 se félicite de cette initiative : " depuis les années 80, la problématique de l'assainissement dans la commune des Parcelles Assainies demeurait un véritable casse tête. Cette problématique avait même entraîné des morts liées au choléra. "

Le maire Moussa Sy invitera à son tour la population à faire bon usage de ces ouvrages.

Ce forum a permis la projection de films sur la problématique des inondations et a abouti à la mise en place d'un comité de gestion et de veille concernant les ouvrages mis en place dans la commune par les services de l'Onas...