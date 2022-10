L’ambassadeur itinérant El Hadj Dia défend Madiambal Diagne : « Il est au service de la vérité! »

Sujet à des critiques depuis un bon moment pour ses positions et commentaires, Madiambal Diagne accumule les détracteurs et essuie régulièrement des attaques. Une situation qui semble agacer l’ambassadeur itinérant El Hadj Abdoulaye Dia qui estime que l’homme mérite plutôt d’être honoré pour la pertinence de sa plume et la force de ses arguments.



« Quand dans un pays, certains classent définitivement pour bons, les hommes et les femmes qui s’érigent opposants au pouvoir en place de manière mécanique … et jettent dans le panier à ordures ceux qui préfèrent mettre à contribution la vérité dans leur conduite, positions et commentaires… forcément , de temps à autre, la médiocrité sera applaudie. Il n’y a qu’au Sénégal où les grands hommes sont blottis dans le lot des passables toute leur vie durant. Et quand un Madiambal, par la pertinence de sa plume et la force de ses arguments, domine le diable et ses démons, et émousse ses griffes, on l’attaque ».

El Hadj Abdoulaye Dia d’estimer « qu’un pays a besoin de gens courageux capables de fouiller jusque dans les ténèbres pour cueillir la vérité au service des populations. » . Il ajoute aussi qu’un pays a besoin de grands intellectuels capables de changer les choses et de faire bouger les lignes et que le Sénégal n’a pas meilleur que Madiambal sous ce chapitre. « Osons le dire : Madiambal est un homme de défi, de révolution… un journaliste émérite qui a beaucoup fait. Lorsque seuls les critiqueurs automatiques prennent la parole dans un pays et que les gens lucides acceptent continuellement de se morfondre dans le silence… c’est qu’on est en train de filer droit vers le désordre. Un silence ne doit pas être coupable ».

À l’endroit des Sénégalais, dans la contribution qu’il envoie à Dakaractu, le leader politique lance un appel. « Refusons que les meilleurs d’entre nous soient persécutés et ne les laissons pas se défendre seuls ! »