L'Iran dit que la "cible principale" de sa frappe qui a touché un hôpital israélien était un site militaire

L'Iran a déclaré jeudi que la cible principale d'une attaque au missile qui a touché un hôpital dans le sud d'Israël était une base militaire et de renseignement israélienne, et non l'établissement de santé.



L'hôpital Soroka de Beersheva (sud) et deux localités de la banlieue de Tel-Aviv ont été frappés par des tirs de missiles iraniens et les secouristes israéliens ont fait état d'au moins 47 blessés dans ces dernières attaques.



"La cible principale de l'attaque était la base de commandement et de renseignement de l'armée israélienne (IDF C4I) et le camp de renseignement de l'armée dans le parc technologique de Gav-Yam, situé à proximité de l'hôpital Soroka", a affirmé l'agence de presse gouvernementale Irna.



Elle précise que l'hôpital a été "exposé uniquement à l'onde de l'explosion" et que la "cible directe et précise" était l'installation militaire.



Les Gardiens de la Révolution, armée idéologique de la République islamique, ont également affirmé dans un communiqué que "dans cette opération, le centre de commandement et de renseignement du régime, situé près d'un hôpital, a été pris pour cible par des missiles guidés de haute précision".



Les Gardiens avaient "précédemment averti" que l'espace aérien israélien "était sans défense et qu'il n'y aurait pas d'endroit sûr", ajoute le texte.