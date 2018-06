L’Argentine au fond du trou, humiliée par la Croatie (0-3)

L’Argentine est au fond du trou. A la ramasse, l’Albiceleste a logiquement chuté contre la Croatie (0-3), ce jeudi, en ouverture de la 2e journée du groupe D de la Coupe du monde.



Dans un début de match équilibré, les deux équipes se procuraient chacune une belle occasion. Perisic obligeait Caballero à réaliser une jolie parade tandis que Meza voyait Lovren repousser une situation très dangereuse. Malgré l’enjeu, l’Albiceleste peinait à développer du jeu face à une formation aussi solide que douée pour ressortir proprement le ballon. Les partenaires du très discret Messi parvenaient toutefois à se créer quelques opportunités sur des contres rapides mais mal exploités.



Au fil des minutes, les Croates s’endormaient et commettaient des erreurs. Sur une mauvaise relance de Vida, Pérez, qui avait pourtant le but ouvert, ratait le cadre sur son plat du pied gauche. Un énorme frisson pour les hommes de Zlatko Dalic, qui manquaient aussi de peu l’ouverture du score sur une tête mal ajustée de Mandzukic, pourtant seul au second poteau. Deux gros ratés qui résumaient parfaitement une première période moyenne et hachée entre deux équipes craintives.



Au retour des vestiaires, Caballero se trouait complètement sur un dégagement incompréhensible. Sanction immédiate puisque Rebic plaçait une magnifique reprise de volée pour punir le Citizen (0-1, 53e). Un coup de massue terrible pour les fans argentins, partagés entre dépit et volonté de supporter leurs préférés. Pour ne pas les rassurer, Meza ratait lui aussi un but tout fait, sauvé in extremis sur sa ligne par Subasic.



Le moment choisi par Jorge Sampaoli pour lancer Paulo Dybala. Problème, le Turinois ne parvenait pas à guérir les maux de son pays, beaucoup trop profonds. Pire, Modric pliait définitivement les débats en crucifiant Caballero d’une superbe frappe à 25 mètres (0-2, 80e). Rakitic était même tout proche du troisième but sur un terrible coup franc qui fracassait la barre. Le Barcelonais trouvait finalement la faille dans le temps additionnel après un sauvetage de Caballero (0-3, 90e+2). La Croatie est en 8e, l’Argentin est presque en enfer !