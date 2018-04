Kaolack/Sibassor: Les élèves improvisent une grande marche sur la RN1

Il y a de l'électricité dans l'air à Sibassor (département de Kaolack). Après avoir délogé hier leurs camarades du privé, les potaches de la commune de Sibassor ont décidé ce matin de passer à la vitesse supérieure en barrant la route nationale numéro 1. " Trop, c'est trop! On va tous les jours à l'école, mais à chaque fois, on ne fait pas cours. Nos enseignants sont tous les jours en grève et on ne sait plus à quel saint se vouer", a lancé un des marcheurs.



Menaçant de prendre d'assaut tous les matins la Rn1 qui traverse la commune de Sibassor, les élèves ont décrié en même temps les grèves à répétition des syndicats d'enseignants. " Les enseignants veulent nous sacrifier en décidant de tourner le dos à leur travail. Toutefois, on acceptera pas de payer des pots qu'on a pas cassés", a pesté leur porte-parole, Alassane Ndiaye.



" Le mutisme de la structure des parents d'élèves est inquiétant. En plus, on n'a pas entendu certains chefs religieux se prononcer sur cette affaire. Mais on ne se laissera pas faire. Nous invitons toutefois l'ensemble des acteurs du système éducatif dont l'État, à trouver rapidement un consensus afin de sauver l'année scolaire", a ajouté Modou Thiam, élève en classe de première.